警員涉醉酒鬧事 拒認刑毀食肆

傳已被停職 6‧11開審續准保釋 男警在休班期間於深水埗福華街一食肆對開涉嫌醉酒鬧事，並損壞食肆的玻璃門，事後被控「醉酒及行為不檢」及「刑事毀壞」兩罪，案件昨於九龍城裁判法院再提訊。被告不認罪，裁判官把案排期至6月11日開審，預計審訊兩天，被告獲准以原有條件繼續保釋。

涉案44歲被告簡偉迪，控罪書上報稱警員。據悉，他已被停職。他被控於2023年1月27日，在福華街17至25號地下Eleven Lounge & Restaurant外醉酒，在公眾地方行為不檢。他另被控於同日同地，無合法辯解而損毀屬於上述食肆的一趟玻璃門，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否被損壞。

控方證人6月始回港 控方表示，將會傳召9名控方證人，並有一段拍到被告及另一女子在案發現場出現的片段播放。辯方要求案件可作審前覆核，並希望可遷就辯方代表大律師的時間，能於6月才開審。裁判官指案件已拖延很長時間，認為毋須作審前覆核，並一度指要3個月後才開審屬「太離譜」。不過其後得悉因有控方證人要6月才能回港作供，最終批准案件押後至6月11日開審。

警務人員過往不時捲入醉酒而產生的案件。其中一名52歲男警於2022年10月休班期間疑受酒精影響，在香港仔置富花園地下電梯大堂兩度襲擊保安員。他被控兩項普通襲擊罪，以及一項作為交替控罪的醉酒罪，案件於去年5月在東區裁判法院提堂時，控方同意被告以守行為方式處理案件，裁判官最終下令被告自簽2,000元守行為24個月，控罪撤銷。此外，一名中年女警於去年10月休班時，被發現在港鐵大學站懷疑身上有酒氣，執法人員把她帶到中文大學醫院作進一步調查時，她突然情緒激動，並反鎖自己於其中一間病房。該女警最終被捕，被票控一項醉酒及行為不檢罪，現正被停職。案件早前於沙田裁判法院作提訊，被告不認罪，案件定於4月25日開審。案件編號：KCCC 1460/2023