涉濫開千樽咳水 伊院醫生拒認偷藥

被告李志良

【本報訊】伊利沙伯醫院（下稱伊院）副顧問醫生李志良，於2015年至2020年期間涉嫌向家人及病人濫開逾1,000樽咳藥水及逾400粒精神科藥物，並從醫院偷取有關藥物供自用及保存，被控兩項公職人員行為失當罪及兩項作為交替控罪的盜竊罪。被告不認罪，案件昨於區院開審。控方指，被告的行為引致嚴重後果，包括破壞醫療系統的誠信、浪費公共資源及動搖公眾信心。

控方開案詞指，47歲被告李志良於1999年加入醫管局，翌年擔任駐院醫生，2011年起擔任副顧問醫生，案發時獲派駐為伊院的耳鼻喉科副顧問醫生。2015年3月至2020年9月期間，被告親自或指示職員，在專科門診或耳鼻喉科病房電腦系統，為其妻子、父母、弟弟、兩名兒子以及兩名家傭，建立診症預約紀錄，並先後為他們作共160次預約紀錄。被告其後向各人處方藥物，包括受管制含有可待因成分的鴉片類藥物Actifed Compound Linctus （ActCo）和精神活性藥物Methylphenidate HCL（MTD）。以上據稱的「病人」，均沒有就診或求診，便獲處方藥物。

被指私藏無交回藥房 控方續指，2016年4月至2020年8月期間，被告另為3名伊院女病人診症後，向她們處方過量ActCo或MTD，繼而要求3人把過量處方的藥物退還予他，但非把該些藥物交回醫管局的藥房，反而私自保留或自行處置有關藥物。被告涉挪用合共約1,027瓶ActCo，和約413片MTD，總值逾1.4萬元。

被告在2021年11月被捕，警誡下承認曾不恰當處方藥物，但否認濫藥。他承認曾向病人處方額外藥物，他取得的藥物約七成私自保存，約三成給其他同事，他承認曾在家人不知情下，利用他們的名字處方藥物。案件編號：DCCC 1123/2022