小林紅麴響警號 議員倡保健品登記制度

【本報訊】日本小林製藥株式會社旗下含有紅麴成分的保健品可能損害人體健康，影響持續擴大，日本境內再多兩人疑因食用後死亡，暫至少4人不治。議員陳凱欣表示，是次事件已響起警號，認為值得關注，當局和醫藥界應作出分析跟進，並提醒公眾需要注意的地方。

陳凱欣昨日在電台節目表示，目前香港並無監管健康或營養食品的法例，過去10多年多次討論如何監管，但許多時涉及定義問題，譬如何謂營養產品或補充劑，認為可以為該類產品設立註冊或登記制度。她又指，網購難以規管，認為政府要加強網上查驗；至於市民從外地購買回港的問題，只能透過公眾教育，呼籲市民要留意。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在同一節目表示，紅麴是以煮熟的米為原料，再用紅麴菌發酵而成。一般認為它可以改善腸胃和身體新陳代謝，還具有降低膽固醇的作用。如服用它的人患有慢性疾病，或正在服用他汀類藥物來降低膽固醇，然後食用含有紅麴菌素的產品，就有機會加大降膽固醇效應，導致橫紋肌溶解症，影響肝腎。

專家指溝藥恐傷肝腎 他續指，影響的嚴重情況，要視乎他汀類藥物的藥效以及服用時間有多長，市民如確實要服食這類保健產品，最好先諮詢醫生或藥劑師意見，即使要購買都要光顧正規商標代理商，不建議買水貨。