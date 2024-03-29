健身KOL累積營銷經驗 投身商戰

【本報訊】本港知名健身KOL王樂婷（Emi Wong），10年前在影音平台開設頻道，以英文教授瑜伽、做運動為主，至今已有逾650萬訂閱者；近日她更跨界加盟本地補充品初創公司，成為公司股東兼首席品牌官。由創作者轉身成為商人，Emi直言喜歡挑戰，8年的全職創作者經驗，除了令她心臟強大、不畏負評，亦累積內容創作及市場營銷的經驗，她直言喜歡挑戰，認為每個人都可有多重身份，又寄語年輕人不要限制自己、勇於追夢。

加盟補充品初創公司 本地補充品初創Unik聯合創辦人蔡莉莎稱，去年首次與Emi見面時，二人圍繞補充品討論個多小時，因雙方一拍即合，遂去年5月着手籌備補充品公司。蔡莉莎有多年從事供應鏈的經驗，主要負責聯絡澳洲的廠房，處理產品製造及運輸等事宜，而Emi則負責營銷策略。蔡表示，產品主打Z世代（1995至2002年出生）市場，要了解年輕族群的取向，離不開社交平台，而Emi在行業深耕一段長時間，能夠迅速掌握熱門趨勢（Trending），非常有價值。蔡舉例指，Emi只要在社交平台發放限時動態，即可收到大量私訊，了解潛在客戶的需求，縮短產品開發到銷售的時間。

由影音平台創作者到從商，Emi認為，在內容創作及市場營銷上具有優勢，以往所有的內容創作，要靠自己落手落腳做，而加入公司後，則有整個團隊配合，直言喜歡挑戰，不會因而減少頻道的更新頻率，期望與觀眾保持密切接觸。