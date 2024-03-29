東呼即應：中醫教路防痛風 須戒口控制體重

東呼即應剖析病因 年輕人也要小心 日常進食高嘌呤食物，會增加引發痛風機會，餐餐大魚大肉就要小心痛風，而香港痛風更有愈來愈年輕化的趨勢，最年輕的患者只有18歲，不想有富貴病就要認真預防。《東呼即應》團隊走訪市民、中醫及西醫，探討如何才可避免成為下一個痛風患者。

誘發手腳關節痛 《東呼即應》訪問市民對於痛風的認知，大部分市民對痛風都有一定的認知，可以指出發作時手、腳的關節位置會很痛，當進食太多啤酒類、貝殼類、蝦、蟹時都會發作。痛風也被譽為富貴病，愈來愈多年輕人有痛風，當手腳開始有關節痛，代表已響起警號，根據2019年衞生署資料，在香港，痛風的患病率於過去10年持續上升。於2016年，痛風粗患病率為2.9%，與西方已發展國家的比率相若。西醫亦指有年約廿多歲病人求醫，所以年輕人都要打醒十二分精神，了解成因。

風濕病科專科醫生吳善巍指出，曾有病人17、18歲第一次痛風發作，但是廿多歲才開始看醫生，指痛風有年輕化趨勢。吳解釋，痛風最主要的成因，就是血液內尿酸濃度維持很高，當濃度愈高，就愈容易結晶，積聚在關節組織的位置，較容易誘發炎症，就是痛風。不少人發作時，更有機會走不動。

深淺程度分4期 吳善巍指，痛風是有程度之分，主要可分4期，一開始是沒有徵狀的高尿酸，純粹是身體檢測可能發現血液裏面有高尿酸，一般會建議注意飲食。到尿酸真的結晶，一定程度的結晶體在關節上，可能就會觸發第一次痛風，很典型的就是吃完一餐高嘌呤的食物，第二天腳腫很痛不能下床，這是急性痛風，叫第二期有徵狀。如果沒有根治病徵可能會不斷間中出現，發炎之間完全無事無徵狀，這就叫間歇期，即是第3期。如果仍未控制尿酸問題，愈積愈多，可能愈來愈多關節發炎，如果都未去根治及正視這個問題，就可能演變到皮下關節附近的位置明顯凸起，發展成慢性痛風。吳表示，痛風也屬於風濕科病科，大部分初期的病徵家庭科醫生都會處理到，未必一定要看專科。

中醫領域來說，醫治風濕「就是要控制自己把口及體重」，中醫師曾覺知指，長期飲食習慣錯誤或暴飲暴食，都會損傷脾胃，令身體代謝出現問題，影響血氣循環，導致有痰濕瘀毒積聚在關節，形成痛風。當中以香港人最喜愛的打邊爐或飲老火湯，是一些常見誘因，因為這些湯頭會經過很多海鮮、肉類熬製，一直烹煮時嘌呤含量亦會逐漸增加，可以引起急性痛風。曾覺知表示，如果想減少痛風發作，控制體重就最為關鍵，在飲食方面痛風患者應避免酒精或一些含糖飲料，不要進食動物內臟或海產類等高嘌呤食物，在飲食方面就要多吃蔬果，減少肉類。

然而，現階段還未有方法可以完全根治痛風，不過中西醫各有辦法緩解痛風症狀。中醫治療痛風可以用針灸或中藥，而西醫則以非類固醇消炎止痛藥減輕疼痛，但最重要都是均衡飲食、多做運動，改變生活方式才是王道。進食高嘌呤、高果糖食物，例如動物內臟、紅肉、海鮮及甜飲品，飲用過多酒精類飲品，固然會增加痛風出現風險。其實壓力、創傷及手術，同樣會引發急性痛風發作。過去不少人都指痛風是「富貴病」，其實痛風已經愈來愈普遍，不得不正視問題，即使暫時未成為痛風患者，都應該對此健康問題多作了解。

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