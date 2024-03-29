長者心理壓力大 當局又搵關愛隊拆彈

【本報訊】九龍塘筆架山道日前揭發一宗年邁夫婦的不幸案件，勞工及福利局局長孫玉菡指，政府對事件高度關注，雖然該對夫婦並非社署的照顧對象，但希望社會各界都多加留意身邊長者。

荃灣南區試行 揪個案轉介 孫玉菡昨日出席荃灣及南區關愛隊的活動時表示，政府對不幸事件深感惋惜，向涉事的家庭表達慰問。孫指事件中的兩老並非社署的照顧對象，但老人家不論階層，或有需要求助的時候，而當局已推出24小時專線2182183，開通至今已接獲14,000個電話。至於昨日啟動的關愛隊先導計劃，目的是透過關愛隊在社區探訪不同住戶，如發現有需要單老、雙老或照顧者，可以轉介相關部門，並以荃灣及南區作為試點，而計劃不止針對基層，還關注中產社區，冀可接觸有需要老人家並給予一些關懷。

關於支援認知障礙長者，孫指社署有一套訓練傭工的計劃，使其掌握照顧有認知障礙長者的方法。相關課程或會加強訊息，傭工若發覺身邊長者有不妥，都可以告知當局，以提供適切援助。

至於政府的長者服務，孫指一般都沒有經濟審查，主要視乎身體及精神狀況而提供服務。就前日的個案，政府固然要提供更多的支援，但更重要的是社會人士都要一齊努力。