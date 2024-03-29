的士擬加裝中央雲端攝錄 業界歡迎

【本報訊】運輸及物流局早前透露，政府計劃下月邀請業界申請的士車隊牌照，又指年內諮詢強制業界安裝攝錄系統。有的士業界人士表示歡迎，認為強制安裝中央雲端攝錄系統，既可防止不良司機「劏客」，亦可避免個別乘客胡亂投訴，對雙方都有保障。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成昨在電台節目表示，業界歡迎車隊制，不少行家正籌劃參與，建議當局在關口、機場等地方，安排更多站點上落客、增加在其他地區的停車點等。他又提到，現時業界難以承保、欠缺公平營運環境等問題仍未解決，重申若當局先處理非法白牌車問題，業界的反應將更踴躍。

有助跟進投訴 保障司機乘客 汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強指出，業界大都支持安裝攝錄系統，尤其日後一旦實行記分制，可避免個別「劣客」濫用投訴機制，對雙方均有保障。對於政府建議強制所有的士安裝中央雲端攝錄系統，而不是普通攝錄器，何志強亦表示同意，直言部分司機會刻意在「劏客」時取走SIM卡，若使用中央雲端系統，料可防止相關問題。

交通諮詢委員會轄下的交通投訴組周三（27日）公布去年第4季度投訴，季內有關的士服務的投訴個案共有2,890宗，較去年第3季下降10.8%，但較前年第4季上升34%。在季內收到的2,890宗個案中，涉及的士司機違規行為的個案達2,811宗，包括司機拒載、駕駛行為不當、不採用最直接可行的路線、濫收車資、舉止無禮和不守規矩等；季內共有712宗個案轉介予執法部門處理。