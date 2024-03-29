會計界缺人 業界憂斷層

【本報訊】會計及財務匯報局（會財局）日前公布，有關公眾利益實體核數的審計市場分析報告，會計界議員黃俊碩昨指業界正面對人才短缺困擾，然而受到守則規範，料審計質素不會因此而受影響，他又指現時市面充斥假會計師，敦促政府同監管部門從速處理。

黃俊碩指會財局的報告顯示會計界正面對嚴重的人才流失。他表示，去年11月至12月期間，曾連同香港會計師公會進行有關會計界人才短缺調查，而調查就以1至10分代表行業人才短缺問題的嚴重程度，10分為最嚴重。結果逾六成受訪者認為行業人才短缺達到7分，有九成的受訪者則予9分；三分一受訪者認為其企業會計同財務職位空缺率達到10%以上；他指業界的人才短缺，無論對行業抑或香港國際金融中心，俱帶來嚴峻挑戰。

就業界人才短缺的問題，他認為除了加強培訓以避免斷層，還促請當局盡快將會計專業納入人才清單，而有關建議得到財經事務及庫務局正面回應，積極考慮今年第3季把會計專業納入人才清單。在審計費用壓力方面，他認為除了涉及行業競爭，更在於市面充斥假會計師。

假會計師充斥 取締不力 他續稱，曾多次向政府同監管部門反映假會計師問題，而在今屆立法會亦多次出席不同的事務委員會，以及透過書面質詢，跟進有關問題，但直至今日為止，仍未見執法部門決心取締，期望部門能夠從速處理。