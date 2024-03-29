垃圾徵費配套欠奉 單幢舊樓乏支援

【本報訊】政府愈解愈亂，垃圾徵費計劃押後至8月1日推行。深水埗區議會昨開會討論垃圾收費計劃，有區議員關注區內很多單幢舊樓與三無大廈無分別，業主立案法團無法運作，建議納入政府的支援目標，但是環保署指能否把少於100戶的單幢私人樓宇納入計劃，當局會再檢視有關建議。

老人法團無法正常運作 區議員李詠民指區內不少單幢舊樓，業主立案法團在幾十年前成立，而成員均是長者，無法正常運作，實際上與三無大廈沒分別，建議納入政府的支援目標，每月向他們派發20個免費指定袋。

與會的環保署高級環境保護主任李燕珍表示，要篩選沒有正常運作的私樓業主立案法團，在實行上有困難，但這類樓宇可向環保署申請批量採購指定袋，相信有助住戶適應新措施。至於能否把少於100戶的單幢私人樓宇納入計劃，當局會再檢視有關建議。

由於配套設施不足，外界對能否如期在8月1日推行計劃有保留。多名區議員亦關注區內的廚餘機嚴重不足，指居民反映現有的廚餘機經常出現爆滿情況。有區議員亦指部分未能投入智能廚餘機的廚餘，被人隨意放在廚餘機旁，造成嚴重的環境衞生問題，建議當局大幅度增加廚餘機。