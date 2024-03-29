起底梁振英資料 前地勤判80小時社服

【本報訊】一名男地勤人員涉於2019年非法取用香港快運的登機系統，輸入前特首梁振英兒子梁傳昕的姓名，再搜尋梁振英的資料，並拍攝資料後發送予他人。該地勤人員於本月初在九龍城裁判法院承認一項不誠實地獲益而取用電腦罪，被裁判官陳志輝判處80小時社會服務令。

一度指無時間履行命令 被告鍾嘉駿（30歲，報稱地勤人員），被控於或約於2019年12月25日，在香港目的在於使本人或他人，不誠實地獲益而取用電腦，即取用香港快運航空的電腦。報告顯示被告有悔意，但表明不願履行社會服務令。辯方解釋，被告因個人時間安排及要到英國探望未婚妻等原因，才表示沒有時間履行命令，但被告現時願意履行社服令，只是希望可判處緩刑或罰款。

案情指2019年12月，梁傳昕為他和家人購買香港快運的日本來回機票，共值近5萬元，並於同年12月23日如期離港。兩天後，香港快運職員發現梁傳昕帳戶訂了24份膳食及5個存放行李許可，並有多項資料被更改，包括將用戶名稱改做「梁屎」。經調查後執法人員拘捕了兩名涉案男子，被告鍾嘉駿則出現在該兩名男子的共同WhatsApp群組中。

被告最終於2020年2月27日在住所被捕，他在警誡下承認於案發當日，以個人帳戶登入航空公司登機系統，並以梁傳昕的姓名搜尋其訂單詳情，且拍下梁振英護照號碼及出生日期等資料，發送至該群組。案件編號：KCCC 662/2024