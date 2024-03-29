李宇軒曾晤英政客 商討應對國安法

稱制裁屬第一願望 港人樂見攬炒 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。偷越邊境12名香港人蛇之一的「香港故事」成員李宇軒續以從犯證人身份作供。庭上透露，英國政客裴倫德曾與李宇軒討論如何應對港區國安法，裴倫德認為要推翻中共始能解決香港問題，李宇軒則謂制裁會是第一願望。國安法生效前，李宇軒將一份包括提倡制裁的聲明上載互聯網，聯署人士有區議員、日本議員等。本案會在4月8日續審，屆時李宇軒會繼續接受控方主問。

對方指爆發衝突助「懲罰中國」 李宇軒供稱，在2020年6月，他曾就即將實施的港區國安法，與英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford），討論採取甚麼策略回應。庭上展示相關訊息，顯示裴倫德曾說，如今的問題是如何殺死「CCP（中共）」，認為要懲罰中國，最佳催化劑是爆發嚴重衝突。裴倫德又說，香港人自由的敵人是中共，如果目標是自治，推翻中共會是手段。

李宇軒回覆稱，要期望香港人上街推翻中共是不切實際。李宇軒昨解釋，裴倫德覺得要推翻中共才能解決香港問題，李認為，裴倫德是想說服他，把集中點放在中共而非香港。

此外，當時李宇軒曾在訊息中表明，制裁會是願望清單中的第一位。他認為香港不會發生大規模示威，因香港人會想，即使示威，換來的僅得遣責聲明，沒有確切制裁行動，示威根本沒實際作用。李宇軒昨指，言下之意是希望裴倫德「做多個遣責聲明就好喇」，他亦向裴倫德表明，香港人樂意見到「攬炒」局面，即在地緣政治大局上，香港受牽連及傷害。

收集英法加印日等地人士聯署 除此之外，李宇軒指，他之後在裴倫德協助下，收集了多名香港區議員、加拿大及日本國會議員等的簽名，及來自全球不同國家，如英國、法國、印度等地的組織署名，聯署發聲明反對國安法。聯署者包括「香港監察」始創人羅傑斯。李說，聲明由「重光團隊」成員撰寫，設德文、英文及廣東話版本，於國安法生效前上載至由李開設的網站。內容提到，希望外國向中港官員等人，實施馬格尼斯基人權問責法式的制裁，包括凍結資產，又提倡減少對中國的經濟依賴。國安法生效後，聯署名單仍繼續更新。

李宇軒續供稱，由於國安法生效後，香港有了政治罪行，因此，外國有可能需要審視與香港的相互法律協助及移交逃犯協定。他遂跟裴倫德討論，游說其他國家取消上述兩項協定是否一個好的想法。李亦表示，對華政策跨國議會聯盟曾舉行會議，由英國、澳洲等地議員，各自講述會否打算提出修訂移交逃犯安排，李有列席會議。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

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