情緒健康工作坊 促進親子交流
【本報訊】市區重建局自2018年成立「市建童樂‧社區樂團」，為土瓜灣基層兒童免費提供樂器及音樂培訓，並在去年10月開始展開情緒健康工作坊、兒童療愈系藝術活動等新活動，助學童抒發情緒、紓緩壓力。活動亦歡迎家長一同參與，母女檔參加工作坊的胡紫欣及其媽媽大讚活動成功促進親子關係，彼此從中學懂冷靜、溝通，減少衝突。
主辦方由去年10月開始至今年9月，推出情緒健康工作坊、聲頻療愈工作坊等。情緒健康工作坊是首輪活動，一連3堂旨在加強樂團成員對情緒的認識和了解，及學習紓緩負面情緒的方法。樂團總監羅鎧欣坦言，一開始團員會有顧慮、不習慣，但隨着課程深入，透過繪畫、身體動作等，學員投入度逐步提高，半年間他們更願意探討和表達情緒。
學懂放鬆 有助溝通
胡紫欣媽媽與女兒母女檔參加工作坊，媽媽自言性格急躁，女兒又正值青春期，二人以前偶有摩擦，例如考試前會急躁地催促女兒溫習，但在工作坊後，紫欣媽媽學懂了要先放鬆心情再與女兒溝通，明白到家長也要先穩定情緒，才可協助子女過濾情緒，從而表達和接收訊息。她又指女兒以往較內向，但在加入樂團後也變得開朗和增加自信心，「好開心呢樣嘢喺樂團可以畀到佢。」
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