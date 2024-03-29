情緒健康工作坊 促進親子交流

主辦方由去年10月開始至今年9月，推出情緒健康工作坊、聲頻療愈工作坊等。情緒健康工作坊是首輪活動，一連3堂旨在加強樂團成員對情緒的認識和了解，及學習紓緩負面情緒的方法。樂團總監羅鎧欣坦言，一開始團員會有顧慮、不習慣，但隨着課程深入，透過繪畫、身體動作等，學員投入度逐步提高，半年間他們更願意探討和表達情緒。

學懂放鬆 有助溝通

胡紫欣媽媽與女兒母女檔參加工作坊，媽媽自言性格急躁，女兒又正值青春期，二人以前偶有摩擦，例如考試前會急躁地催促女兒溫習，但在工作坊後，紫欣媽媽學懂了要先放鬆心情再與女兒溝通，明白到家長也要先穩定情緒，才可協助子女過濾情緒，從而表達和接收訊息。她又指女兒以往較內向，但在加入樂團後也變得開朗和增加自信心，「好開心呢樣嘢喺樂團可以畀到佢。」