遊客過多成滋擾 港大5月設分流

【本報訊】香港大學是不少內地遊客訪港的必遊之地，內地社交平台更有各種推介到港大遊覽的攻略影片，大量遊客對港大校園構成滋擾。香港大學昨日表示，鑑於到訪港大校園的遊客人數不斷增加，5月1日起，港大會實行遊客分流措施，包括分階段落實校園導賞團在內的安排，具體詳情會適時公布。至於獲邀人士、核准服務提供者和日常到校舍範圍晨運的長者等社區用戶，現時進入港大校園的安排維持不變。

分階段落實校園導賞團 港大表示，相關管理措施旨在讓港大師生有良好的教學環境，又能平衡希望探索大學校園和港大歷史的遊客需求，港大將密切監察措施成效，並會考慮師生及公眾的回饋後作必要調整。在促進社區發展和建立夥伴關係方面獲充分肯定下，港大會繼續致力維持校園開放，讓公眾參觀校園。

現時八間大學中，理工大學、城市大學及中文大學均有進入限制，當中以理大安排最為嚴密，訪客須由在校人員事先於網上登記資料，再以學校提供的二維碼進入校園；城市大學亦須在最少3個工作天前預先登記，並要在登記日起一個星期內到訪校園；中文大學則要求訪客進入校園範圍前登記身份證及說明到訪地點。浸會大學等其餘四間大學則毋須登記，可直接進入校園。