聖保羅男女中學 疑侵犯學生私隱

【本報訊】港島傳統名校聖保羅男女中學捲入侵犯學生私隱的指控。有自稱是該校學生的人士在社交平台專頁貼文，指該校要求學生帶備個人電腦或購買一部7,000元的電腦作學習用途，近日卻以懷疑學生以電腦設備「打機」為由，要求學生讓校方安排的人員安裝活動追蹤程式，並檢查學生的電腦，學校職員以USB將學生的個人文件、照片，以及聊天紀錄等資料備份。有關行動遭質疑侵犯私隱。教育局及私隱公署均稱會接觸學校，校方則指抽樣檢查是遵照相關規定而行，抽查資料於檢查及跟進後會作永久銷毀。

檢查為名 USB備份電腦紀錄 學生質疑校方的行為已經超出權力範圍，甚至違反《個人資料私隱條例》及「不誠實取用電腦」罪。有學生表示，如果拒絕接受檢查，或者無帶電腦，均會被訓導主任責備。投訴亦提及，據悉有學生因為在家中用私人電腦打機亦被校方責備，學生安裝非學習程式同被禁止。

教育局指已聯絡學校了解事件，並要求學校檢視有關處理學生個人資料的校本機制。私隱專員公署則稱會主動接觸學校了解事件，一般而言，所有機構在收集、持有、處理或使用個人資料時，必須遵從《個人資料（私隱）條例》及六項保障資料原則的規定。

聖保羅男女中學回覆查詢時指，按照學校政策，學生在校內使用平板電腦時只可作學習用途，而抽樣檢查旨在了解學生在校內使用平板電腦的情況，確保他們能妥善地使用平板電腦，並防範平板電腦因被不慎使用而感染電腦病毒或下載任何惡意軟件程式。又指檢查乃參考自教育局建議與家長及學生簽訂的「自攜裝置及可接受使用政策」進行，過程中使用的USB只收集了學生在校內上課期間的瀏覽紀錄、程式安裝及使用紀錄，相關資料於檢查及跟進後會作永久銷毀。