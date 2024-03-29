禁毒基金撥逾百萬 助正生書院渡難關

董事涉捐款詐騙 營運資金斷鏈 正生書院捲入懷疑捐款詐騙案，執法部門早前已通緝包括正生會始創人林希聖在內等3名身處海外的董事。禁毒處昨指在政府和正生書院多次要求下，正被通緝的林希聖仍沒調撥正生會銀行帳戶內的資金到正生書院，使書院沒有足夠資金照顧師生日常需要，政府已主動從禁毒基金撥出逾100萬元的應急援助金，讓正生書院渡過難關。

始創人林希聖拒調撥資金 禁毒處指近日林希聖仍一直以不同藉口，阻礙向正生書院調撥銀行帳戶內的資金，讓正生書院維持運作，更遑論重組董事會，徹底解決正生書院資金調撥問題。禁毒處表示，由於書院沒有足夠資金，禁毒處指為免師生，包括7名即將要應付公開考試的學生無辜受影響，故政府調撥基金應急。

當局亦強烈譴責相關被通緝人士的醜惡及自私行為，呼籲他們不要把自己的私心置於正生書院師生福祉之上，亦不要糟蹋捐款予正生會的市民的一片善心，以滿足個人私利，又呼籲他們及早回港面對法律，回頭是岸。

正生會5000萬捐款匯英美 執法部門在去年底接報，指基督教正生會（香港）有限公司帳目混亂。經調查後，揭發有人於2020年以正生會名義發起籌款，聲稱該會附屬機構基督教正生書院有限公司財困，籲市民捐款。

然而，由2020年至2023年，有正生會董事卻把該會逾5,000萬元銀行存款匯至英美，懷疑挪用款項作非慈善用途。執法部門在今年1月拘捕正生會4名男董事，並通緝林希聖及陳兆焯和陳友志等3名離港董事。

3名被通緝的正生會董事，分別為正生書院校長陳兆焯、正生會始創人及正生書院校監林希聖及滙基書院前校長陳友志。其中陳兆焯近年在Facebook相當活躍，2020年底聲稱財困進行募捐，2022年聲稱協助港人移英在英國成立基督教正生會（英國）及呼籲捐款。他與家人近年定居英國，並指夫婦也在上帝的引領下開展人生下半場的事工。

林希聖於1985年創立正生會，協助濫藥人士戒毒，輔導他們重獲新生。爆出懷疑捐款詐騙案後，他回覆傳媒查詢時稱，從來沒有人通知他，亦無任何資料，又表示自己身處美國，對事件不作回應。