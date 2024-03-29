4日假期料有雷雨 記得帶遮

【本報訊】春天來臨雨綿綿，天文台表示，偏南氣流會在本周後期至下周初為本港帶來炎熱的天氣，且高空擾動會為華南帶來不穩定天氣，意味大灣區內陸地區進入雨季，而明晚至下周一（4月1日）間中會有驟雨及雷暴，預料到下周中期天氣才會好轉。今日起便是復活節假期，天文台提醒市民，春天天氣變化多端，市民無論北上或留港都要小心天氣變化。

冰雹強風襲珠江口一帶 天文台前日（3月27日）發表天氣隨筆，指高空擾動有時會變得活躍，並為中國南方帶來不穩定天氣，甚至令雨季開鑼。根據電腦預測，本月底至下月初，高空擾動影響華南，天氣會變得較為不穩定，其中一個天氣預測情景是，今日至4月1日，顯著降雨以至局部地區大雨較大機會移至香港附近的地方，屆時受影響地區間中有驟雨，雨勢可能較大及有雷暴。

天文台綜合國際多個天氣預測模式，發現未來幾日天氣可能有頗大變化，主要視乎風槽走勢，參考過去類似情況，珠江口一帶有機會出現冰雹及雷暴、強陣風等強對流天氣。而下周二（4月2日）開始，主要的雨區可能移離珠三角一帶，但仍有驟雨。