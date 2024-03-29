出遊復活蜂擁 找換店排長龍

復活節「小長假」今日開始，香港再掀出走潮！海量市民昨日下班後紛紛離港北上，西九龍高鐵站離境大堂人頭湧湧，不少市民一家大小、一抽二袋步入禁區，大都短線到廣州、深圳等地遊玩，也有港人一行7人到武漢看櫻花，料使至少兩萬元，亦有人指留港沒事做，寧到內地遊玩。假期來臨，外遊市民亦急急到找換店兌換外幣，上環一間找換店外昨午排起長長人龍。

來往西九龍及福田列車昨日起至4月6日，南北行各加12班車疏導旅客，本報記者昨午約6時在高鐵站觀察，不論自助或職員協助閘口，約10個離境閘口均見排長龍，粗略估計至少過百人等候出境。大部分人均帶備大、細行李離港，安全檢查人員忙個不停。

市民嘆香港沒地方遊玩 李先生準備與親友一行7人到武漢遊玩，他透露今晚會先到深圳住宿一天再出發，以避開復活節假期首日北上的人潮，並稱已做好行程安排，打算在武漢大學看櫻花等，深度遊武漢，亦希望子女能多了解當地文化及歷史。李預計連同住宿車費等，行程將花至少兩萬元。

與女友出遊廣州的黃先生表示，因為香港沒地方遊玩，但外遊機票又昂貴，因此寧到廣州玩三四天，平價玩一番。

本報檢視鐵路官網「中國鐵路12306」，西九高鐵站昨午至晚上出發的短途班次大多滿座，只可候補，僅剩晚上約9時半至10時前往福田、深圳北的班次有小量座位；前往廣州的班次則均全部告滿。今天則幾乎所有日間前往福田、深圳北的車次均爆滿，僅剩傍晚7時後的車次仍有空位。廣州的情況更誇張，幾乎全日的車次均告滿，只有晚上10時後的兩班車仍有較多空位。不過，本周六的高鐵預訂緊張情況緩和，前往廣州、福田、深圳北的車次大多都能預訂，不足一半滿座。

另外，在昨午午飯時段，上環一間找換店外有逾50人排隊等換錢，長龍排至旁邊兩間店舖外，達10米。長龍令狹窄的行人路變得擠迫。網上訂票平台亦見「出走香港」熱潮，有平台指這個假期的訂票率按年上升1.32倍，台北、曼谷及首爾是港人出走的三大熱門地。

入境處早前估計，昨日至下月7日期間，將有約1,100萬人次經各個管制站進出香港，當中有950萬人次會經陸路口岸出入境，其中羅湖、落馬洲支線和港珠澳大橋口岸會非常繁忙。處方預料今日將為陸路出境高峰，預料有60.1萬人次出境；而下周一（4月1日）是陸路入境高峰，預計約有58.9萬人次入境。