司局長民望下挫 陳茂波46.6分跌最多

【本報訊】3司15局官員民望幾近全部下跌。最新的民意調查結果顯示，3名司長中以財政司司長陳茂波的跌幅最大，較上次調查下跌10分至46.6分，創2022年3月以來新低；15名局長當中，文化體育及旅遊局局長楊潤雄的支持率包尾，僅得34%，較上次調查下跌9個百分點，被評為表現失敗。

香港民意研究所在3月4至7日，以隨機抽樣電話訪問及透過電話短訊隨機邀請市民參與網上調查的混合方式，成功訪問了1,012名香港居民，當中包括667個電話訪問樣本及345電話短訊網上調查樣本。

調查結果顯示，3名司長的民望顯著下跌，政務司司長陳國基的評分下跌3.6分至43.6分，支持率由49%跌至42%，反對率上升由29%增至35%；跌幅最大的陳茂波，由56.6分大跌至46.6分，支持率由68%跌至49%，急挫19個百分點，反對率由22%上升至41%。至於律政司司長林定國的民望屬3司最低，評分下跌3分至43.7分，支持率跌至48%，反對率升至32%。

楊潤雄支持率包尾 表現失敗 在15名局長中，13人的支持率下跌。包尾的楊潤雄支持率跌至34%，較上次調查下跌9個百分點，反對率高達51%，較上次調查上升11個百分點，被評為表現失敗；環境及生態局局長謝展寰支持率亦下跌9個百分點，由46%跌至37%，反對率亦由26%升至35%。至於教育局局長蔡若蓮的支持率排尾二，較上次調查下跌3個百分點至36%。