次批1.15萬簡屋合約 招標出爐

【本報訊】房屋局及建築署昨公布，第二批「簡約公屋」的兩份設計及建造合約，即小欖樂安排「簡約公屋」項目，以及屯門第54區及柴灣常安街/常平街項目，經審核後批予安保—俊和聯營。

涉小欖屯門柴灣項目 第二批「簡約公屋」項目合共提供約1.3萬個單位，當中小欖樂安排、屯門第54區及柴灣常安街/常平街項目，共約1.15萬個單位的工程即將陸續展開，而餘下的馬鞍山恆光街及改裝5間空置或即將空置校舍為「簡約公屋」的項目，亦預計將於今年中招標。

此外，第一批「簡約公屋」已於去年12月動工，4個項目分別位於元朗攸壆路、屯門第3A區、牛頭角彩興路及啟德世運道，合共提供約1.7萬個單位。當局早前預計，元朗攸壆路的項目可最快於2025年首季落成，提供約2,100個單位，其餘3個項目則預計於2025年至2026年分階段落成。

當局表示，為盡快改善居住於不適切居所的市民的生活環境和質素，建築署將全速推進相關工作，以達至在2027年至28年度前，提供約3萬個「簡約公屋」單位的目標。