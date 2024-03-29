打擊濫用公屋 下周二起促25萬戶申報

【本報訊】政府將展開打擊濫用公屋第二波，下周二（4月2日）起，房屋署會向超過25萬個租戶派發「富戶政策」申報表及「居住情況申報表」，要求他們在5月底或之前申報。早前房署要求首批約8.8萬公屋戶申報，截至2月底共覆核約5.9萬戶，約190戶被發現擁有香港住宅物業，60個單位被收回，另有約20戶被發「遷出通知書」。此外，房署擬在今年推出鼓勵舉報制度，舉報若能令房署成功收回單位，有關人士可獲感謝狀及獎賞。

迄收回60單位 年內獎賞舉報 房屋局向立法會提交的文件顯示，新一輪申報暫不涉及住戶年齡均在60歲或以上的全長者戶，當局會安排他們於今年10月及2025年10月申報。而就懷疑瞞報在內地擁有物業的個案，房署已去函內地相關機構查詢並獲回覆，已向相關人士發出「遷出通知書」，房署正跟進檢控，未來該署亦會更積極與內地加強溝通，並會考慮抽查輪候冊上的申請人是否在內地擁有物業和資產。

至於鼓勵舉報制度，房署指考慮效法「好市民獎」般，若舉報能使房署成功收回被濫用的單位，舉報人可獲感謝狀及獎賞，措施今年內會推出。

此外，房署亦就其他來源的懷疑濫用公屋/虛報資料個案進行土地註冊資料比較及核對。截至2月底，受查家庭約1.5萬個，在完成覆核的約1.2萬宗個案，有約190個家庭證實擁有香港住宅物業，當中有約50個單位已被收回。就此，房署已向約40戶發出「遷出通知書」及跟進檢控，而餘下的約100戶，房署會按序跟進租約管制行動/檢控。

該署總結，去年有180宗公屋居民因違反《房屋條例》被檢控及被法院定罪個案。而在2023/24年度（截至今年2月底），因濫用等被收回的單位已超過2,500個。