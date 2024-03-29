議員照肺 斥港府碌碌無為 自我催眠享優勢

無新措施提升國際地位 香港近年被批失去國際大都會的地位。立法會昨日通過有「進一步鞏固香港國際化優勢」的動議。會上有議員質疑本港要融入國家發展大局，但是否事事跟隨內地，「國家講乜嘢我哋就講乜嘢，國家做乜嘢我哋就做乜嘢」，直言有關行為「懶惰」；亦有議員強調，要確保香港的獨有特色，「唔可以不知不覺地變成內地化」，更直斥當局的回應炒埋一碟，猶如「數白欖」，無新措施提升香港國際優勢。

議員洪雯強調，國際化為香港安身立命之本，如果沒有國際化香港可能連東莞都不如，然而今日香港國際化有下行趨勢，在2023年境外企業在港設立地區總部的數字相比起2019年下跌13%。她指香港正面對不同挑戰，但當局在疫情時卻因追求「政治正確」，以優先和內地通關為目標「結果兩頭唔到岸」，令不少國際貿易繞過香港，如今更變成習慣「唔返嚟啦」，加上物流發展日新月異，香港再不追上會被拋棄。洪又指香港今時今日只要融入國家發展大局，但質疑何謂國家發展大局，「係咪事事跟隨內地，國家講乜嘢我哋就講乜嘢，國家做乜嘢我哋就做乜嘢」，直言有關行為「懶惰」，而特首政策組需要思考如何融入國家發展大局。

保兩文三語 維持國際化 至於近年政府大力吹捧自己作為「超級聯繫人的角色」，議員林琳指單靠「數白欖」催眠式的「背靠祖國聯通國際」並沒有作用，香港本身都需要靠自己努力，要審視自身利好政策的落地情況，例如證監會在監管的同時，亦要顧及發展，以免「緊箍咒」地扼殺業界發展，強調香港要再發展，非一兩個政策部門可以處理好，「或者一兩個局長郁一郁，其他人翹埋手就可以搞得掂」。另一議員陳紹雄則相信香港要維持國際化要在語言文化維持兩文三語，提供一個國際人士適應的環境，更要確保香港的獨有特色「唔可以不知不覺地變成內地化」。

籲講好故事 倡民間外交 身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀則批評商經局副局長陳百里日前的發言，指他猶如將各政策局的工作「炒埋一碟」，「數白欖咁」，無新措施提升香港國際優勢，坦言不足以應付香港面對的挑戰，又強調政府需要反駁外媒不實資訊，但關注政府有沒有多向外媒解說，反問「我哋需唔需要對每一個批評我哋嘅外媒視為敵人，唔接觸」，指本港除反駁外，「我哋有好多好故事講㗎嘛」，建議政府多推進民間外交。

議員管浩鳴則指近年聽到不少市民慨嘆香港已經今非昔比，而從周末和節日假期市民蜂擁北上吃喝玩樂就可以感受到，深圳的餐飲及服務業已經在不同方面將香港比下去，新股集資更遲遲都未能走出寒冬。

但他認為香港仍然是全球最開放和便利營商的地方之一，匯聚來自內地和海外大約9,000間公司，「相信在中短期內，內地沒有任何城市可以比擬，甚至超越」，強調香港「不必妄自菲薄」，不過重申不能靠「食老本」。