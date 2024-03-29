再揪5淫片 東方第9度投訴

2024年3月28日

【本報訊】YouTube放棄自我審查，任由無打格展露性器官或動作意淫的色情影片在其平台上廣泛傳播，不知收斂。東方傳媒機構再發現多5條有問題的YouTube色情影片，內含大量裸露或性器官大特寫的片段，昨日第9度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，敦促當局不要繼續「扮盲」，應擺正態度嚴令YouTube剷除其平台上的海量色情資訊，勿再姑息養奸。

私處大特寫 全無打格 第1條影片是一名紋身裸體女模特兒，在森林及廢墟被一批男攝影師拍攝裸照的經過，她一絲不掛對鏡頭搔首弄姿，擺出各種誘人動作。拍攝期間，她打扮成北美原住民，但只戴上「紅番」頭飾，胸部及陰部任睇。之後，女模特兒又拿起白紗跳性感裸舞，不時打開大腿及翹起臀部。第2條影片的片名聲稱是「直立板」課程，但片中的女模特兒示範多套性感及緊身泳衣、救生衣，之後全身赤條條，在沙灘及直立板上擺出各種撩人及淫穢的動作，時而自摸胸部，時而咬手指，在直立板上打開大腿或翹起臀部，胸部及陰部均無打格。

第3條影片是女模特兒在床上拍攝裸照的片段，一身性感打扮的她逐一脫去上衣、T-back內褲及絲襪，在床上滾來滾去，時而伏在床上翹起臀部，時而趴在床邊牆身打開大腿，展示陰部，全程無遮無掩，最後更拿着消防喉，放在自己裸體上游走，令人熱血沸騰。至於第4條影片是一個音樂特輯，兩名美女模特兒在酒店浴室脫清光，在鏡頭前擺出各種誘人動作，其中一名裸女坐在男歌手身上，期間可以清楚看見胸部及陰部。兩女在拍攝期間的動作大膽，在滿是紙幣的床上不斷扭動臀部，被男歌手抱住及拍打臀部，又倒酒在其中一名模特兒的臀部。兩女赤裸裸在浴缸上自摸又互摸，又濕吻及舔身。

最後第5條影片中的女模特兒，身穿性感薄透的內衣褲對鏡頭，之後脫去內衣褲，做出不同的撩人動作。拍攝期間，模特兒又不斷自摸及跳舞，賣弄性感。

東方第9度檢舉5淫片