長者倫常悲劇 不分貧富上演

「以老護老」悲劇頻生，昨日九龍塘豪宅發生一宗謀殺及企圖自殺案，年老妻子疑無力照顧患病老伴，意圖同歸於盡。事件令人唏噓，即使家境富裕，以老護老壓力巨大，一樣難以排解。社福界批評，港府支援照顧者的服務嚴重不足，宣傳又十分缺乏，長者遇事不懂求助，結果鑽入牛角尖。但更須注意的是，照顧者如何調適自己心態，學懂「放下」。

事發於筆架山道老牌豪宅「榮光第」一單位內，71歲姓鄭女戶主懷疑自殺，被女傭發現後報案求助。執法人員到場調查，赫見女戶主手和頸有割傷痕迹，期間又在主人房床上發現84歲老翁昏迷不醒，經檢驗後證實死亡。據悉他們為夫婦關係，女傭昨晨進入主人房擬為男死者更換尿片，不料發現男死者口鼻貼着膠紙，女戶主則受傷躺在地上，身旁遺下染血𠝹刀，慌忙通知屋內另一女傭報案。據知女戶主曾透露擔心無力照顧老伴，不排除因此萌生死念。

所謂貧賤夫妻百事哀，過去的長者倫常慘劇，每多發生於基層家庭，因照顧老伴力有不逮，經濟陷困，往往走上絕路。今次事件令人驚訝之處是，悲劇發生在相對較富裕的家庭內，男女戶主起碼有兩名傭人照顧，但女戶主依然心力交瘁。據了解，男死者患有腦退化，女戶主長期面對患病丈夫，疑因此患上抑鬱症。以老護老對照顧者來說，壓力之大不足為外人道，說是精神折磨也不誇張，不因貧富而有所分別。

類似慘劇絕非首次上演。今年1月，73歲廉署退休執行處處長李俊生，被發現從北角城市花園寓所墮下身亡，其妻被指失憶，家中一樣聘有傭人；同月，一對年長夫婦在港鐵石門站殘廁內昏迷，其中80歲丈夫送院後死亡，需坐輪椅的71歲妻子則檢回一命，執法人員在場檢獲兩個帶有繩索的膠袋，列作企圖謀殺及自殺案。

有社福團體調查發現，逾四成護老者需獨力照顧長者，近九成人從未使用長者暫託服務，有人每日照顧老伴逾8小時，毫無喘息空間。團體認為，長者暫託服務需求龐大，惟當局欠缺宣傳令市民認識不足，建議港府鼓勵以「政商社合作」形式，推動多元化社區暫託服務，同時加強公眾教育，善用科技完善支援配套。有關建議絕對合理，港府必須正視。

生老病死是人生必經階段，不因貧富而有所差別，但年老患病，對病人和照顧者來說都是難以承受的重。長者倫常悲歌不斷奏起，除了令人嘆息，再歸咎政府支援不足，社會大眾似乎已沒有事情可做。誠然，政府的暫託服務和資助院舍嚴重不足，固然必須增加，而社工探訪、子女關心更加重要，同時必須讓照顧者明白放下的道理。須知道，將患病老伴送進院舍並非拋棄他們，而是讓他們有專人照顧，也讓自己有喘息空間。否則一味將責任攬上身，照顧者很容易「屈到病」。當自己也成為病人，還有何能力照顧他人？