撥亂反正：IS為何盯上俄羅斯

極端恐怖主義組織伊斯蘭國（IS）承認發動日前的莫斯科音樂廳恐襲，令不少沒緊貼最新國際局勢的讀者感到疑惑。因為印象中IS針對的主要是美國等西方國家，以及部分中東地區的世俗化伊斯蘭政權，不理解為何會盯上俄羅斯。事實上，早於2022年，IS已針對俄國駐阿富汗喀布爾大使館發動自殺式炸彈襲擊，其後在多個中東、中亞和南亞國家，也發生過多宗小規模或中途被識破的恐襲。

極端伊斯蘭分子與俄羅斯結樑子，可追溯到車臣戰爭以至更早的蘇聯入侵阿富汗。到其後發生「911」事件，美國先後入侵阿富汗、伊拉克及敍利亞，推翻或大幅削弱了當地的原有政權，令多個地區出現權力真空，促成原本分散各地的極端伊斯蘭分子團結對外，組成IS與美國及其支持的傀儡政權對抗，因而暫緩了對俄國、伊朗等傳統敵人的攻擊。

隨着美國在中東碰夠了釘子，近年先後從阿、伊、敍3國撤軍，俄羅斯正逐步重拾在區內原有的影響力，包括於早前協助敍利亞政府轟炸境內的IS根據地。普京政府近年亦積極協助多個友好中亞國家，例如位於北高加索的印古什共和國，以至一些由親西方轉為親俄的非洲國家，清剿國內的極端伊斯蘭武裝勢力，因而重新成為IS，尤其是活躍於近東地區、成員包括不少中亞及高加索人的呼羅珊省分支（ISIS-K）的主要針對對象。

俄烏戰事令俄軍分身不暇，暫時難以再向其他地區增兵平亂，加上西方國家可能會在分享國際反恐情報方面，向俄方偷工減料甚或上下其手，令俄羅斯面對的恐襲風險大增。俄國外交部發言人在音樂廳慘案後表示，近期遭到IS襲擊的均是美國的敵人，乃「奇怪巧合」。查實並不奇怪，也絕非巧合。