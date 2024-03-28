自成一家：以色列無法成為贏家

以巴衝突發生至今快將半年，以色列軍隊近來加快在前線戰場推進，總理內塔尼亞胡更聲言要進一步向加薩南部城市拉法發動地面攻勢，以爭取全面擊敗哈馬斯。表面上看，以色列已經掌控今次戰事的局勢，但從地緣政治的角度看，以色列縱使在這場戰爭中取得勝利，也無法成為最後的贏家。

根據以色列和巴勒斯坦的統計數字，以色列國內有近千萬人口，但當中只有七成多人是猶太人，阿拉伯裔居民也佔了以色列全國人口約兩成。相比之下，巴勒斯坦總人口雖然更多，約有1,400萬人，但分散中東各國，力量薄弱。兩者的人口數量差距並不是很明顯。不過，中東地區的其他國家多是信仰伊斯蘭教，人口超過4億。這個數字和信仰猶太教的以色列比較，就有很大的差距。除非以軍大量屠殺阿拉伯人，否則「蛇不足以吞象」，以色列根本不可能完全征服巴勒斯坦以至中東。

更甚的是，以色列除了在人口資源方面先天不足，地理位置也是它生存的一大致命弱點。以色列地形狹窄，防禦縱深十分短淺，很容易受到來自各個方向的空中襲擊。若中東阿拉伯國家紛紛採取軍事行動，一起聲援巴勒斯坦人抵抗以色列，以色列就算不亡國，也會遭到極大的損傷。

在西方眼中，哈馬斯只是巴勒斯坦一個激進團體；但在很多中東人民的心裏，它同時是個有濃厚意識形態的宗教組織。哈馬斯這次在和以軍的對戰中毫無還擊之力，付出了沉重代價，可巴人對哈馬斯的支持度卻顯著增加。以軍致力擊敗哈馬斯以確保以色列的長期安全，諷刺的是，它愈想徹底消滅哈馬斯，殺死更多平民，反而促使其他穆斯林國家更加義憤填膺地聲援哈馬斯，可謂得不償失。