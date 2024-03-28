橫眉冷看：世界是個大棋局

你可別責怪美西方集團在中國四鄰攪局，因為我方更早出手，兩年前已在英國背後捅刀子。目前英國實際管轄的福克蘭群島，阿根廷稱為馬維納斯群島，上世紀80年代，英阿兩國為爭奪該群島的主權而開戰，結果英國勝出，兩國至今未能恢復正常的外交關係。過去中英關係良好，中方鮮少在這問題上做文章，但近年兩國交惡，中國領導人便在2022年高調重申馬維納斯群島是阿根廷的領土，英國佔領該地，是侵略行為。

今日的世界愈來愈走向分邊站立，美西方是一夥，中國、俄羅斯等國又是一夥，互相是其所非而又非其所是，總之「敵人的敵人便是朋友」。美國與印度並非全無利益轇轕，而阿根廷對中國的態度也是反覆無常，但是不打緊，只要印度跟中國有矛盾，阿根廷跟英國又是敵對關係，中美兩個大國手在全球戰略的棋盤上，印度和阿根廷這兩隻棋子，便分別派上用場。國與國之間的關係素來十分現實，只有永遠的利益，沒有永遠的朋友，待至甚麼時候棋局變了，某些棋子不再有用，亦盡可棄去。