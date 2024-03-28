筆下風雲：物價太高 無力競爭

港府大搞盛事經濟推動旅遊業，昨日又有4艘郵輪停泊香港，高官今次不敢怠慢，現身啟德郵輪碼頭親自接待旅客，並安排免費接駁巴士，以免重演旅客大排長龍等車的鬧劇。港府總算吸取教訓學乖了，但今次的郵輪旅客大部分只留港一天，消費有限，如何吸引高端旅客延長留港，始終是一大學問。

與此同時，港人北上和內地旅客南下，此長彼消之勢愈演愈烈。入境處數字顯示，本月23日有超過40萬港人出境，當中31.3萬人次北上，兩者均為今年首3個月高峰，經機場離境的港人亦按周上升55%錄得4.1萬人次。而同日訪港旅客僅錄得17萬人次，當中13.6萬人次為內地客，北上南下逆差達到17.6萬人次。

港人北上消費絡繹不絕，加上內地旅客人數不如預期，消費力疲弱，對本港零售業造成明顯打擊。標準普爾全球發表報告指出，非奢侈品消費佔本港零售收入80至85%，但今年1月該數字按年跌2%，加上同期超市零售跌9%，拖累1月總零售銷售僅輕微增加0.9%，較去年12月的增長7.8%大幅收窄。

事實上，港人北上除了吃喝玩樂，也愛到當地大型超市購物，每次掃貨都是「一車車」的帶返香港，自然減少甚至不會在本港超市和非奢侈品市場消費。何況港人不僅熱愛北上，也愛到日本旅遊，現時日圓匯價持續在低水位，部分港人連奢侈品也在日本購買，益發令本港零售業雪上加霜。

香港面對的競爭來自海內外，物價不如內地廉宜，服務不如日本高水平，還如何吸客？筆者早前到一間號稱獲米芝蓮推介的中式食肆晚飯，一個平平無奇的上湯浸菜心竟索價二百餘元，完全物非所值，難怪大家都不想在港消費。