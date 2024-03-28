假義工領養兩狼狗 一犬伏屍草叢

【本報訊】元朗大棠發生懷疑殘酷對待動物事件。今年1月15日，一名姓胡女子懷疑冒認動物義工，向另一動物義工聲稱可代為安排領養事宜，遂領去一隻德國牧羊犬「狼狼」。期間，義工曾查詢領養情況，胡女託詞仍在準備。至上周五，胡以另有人想領養狗狗為由，向義工要求多一隻狼狗女，其後義工亦如其所願。

疑扮目擊者尋協助 本周日（24日）凌晨，義工收到胡女訊息，指「狼狼」突然死去，並提供一張「狼狼」陳屍草叢的遺照，相中「狼狼」瘦骨嶙峋，身上半濕，底下墊着全濕的毛巾，旁邊擺放一部風機。義工追問時，胡女聲稱「狼狼」數日前突然食欲不振，其後突然死亡，翌日又引述獸醫指「狼狼」是死於胃反轉。

不過，有動物關愛組織於當日凌晨，接獲一名女子電話，聲稱在居所附近草叢發現一隻狼狗屍體，其後揭發狗屍為「狼狼」，因此懷疑有人把「狼狼」屍體棄置山邊，並以目擊者角色尋求有關機構協助處理。

義工得悉事件後，因擔心另一隻狼狗女情況，故多次聯絡胡女交還狗狗，惟對方並無回覆，更封鎖其聯絡電話。義工上門尋人不果，因此在網上公開事件，貼文中聲稱胡女家中疑有15隻以上的貓狗，十分擔憂牠們的安危。另一義工則回應指，曾把一隻名為「可樂」的唐狗交予胡女照顧，但不足一個月後接回時，發現「可樂」瘦到見骨。

在本周一下午，義工和愛協督察在胡女居所發現屋內有近10隻貓狗，其中一隻狼狗骨瘦如柴、站立不穩，另一隻貓咪手骨折斷，另外4隻貓及4隻狗則無恙。人員發現屋內有水及糧食，初步未有發現涉及殘酷對待動物的證據，相關動物義工及交託者決定自行把受傷貓隻交到就近診所作進一步治理，愛協督察亦會聯絡該診所跟進事件，並呼籲有關義工及交託者聯絡執法部門。