海關去年逾1.9萬案件 6成涉私煙

【本報訊】香港海關昨日對2023年作出工作回顧。海關表示，去年的整體案件數目較2022年上升了1.7倍，涉案物品價值也上升近五成，拘捕人數也暴增2.5倍。另外，就人手招聘方面，海關指去年督察及關員的投考人數都有上升，今年也預計將新招聘督察及關員共約300人，以填補人手空缺。

檢毒總值逾52億 海關關長何珮珊表示，2023年整體案件數目為19,120宗，比2022年上升1.7倍，檢獲物品價值也達到了105.7億元，被捕人數更是達到15,589人，較之2022年上升2.5倍。而案件總數中，有約62%是涉及私煙活動，其次是毒品，佔總數7%。

何又指，海關去年偵破1,362宗毒品案，上升46%，檢獲毒品總值也達到52.39億元，上升同為46%。

何指出，近年來販毒活動有國際化、集團化的趨勢，香港販毒團夥經常與境外走私團夥勾結，以「雙軌制」模式運毒。而查獲重大毒品案件的數目也是明顯上升，去年涉及過億元的特大案件也達到7宗，而她表示，不少毒品案都是與內地、海外的執法機關合作破獲。

何續指，去年走私案件的情況則較之2022年有所下降，降幅2%，但價值卻由13.24億元上升至31.65億元，升幅約1.4倍。何表示，去年與內地海關合作偵破了一宗有紀錄以來最大宗的走私案件，市值近15億元。另外，去年私煙案件達到11,805宗，上升2.4倍。何稱，當中最大一宗案件涉及6,900萬支私煙，市值約1.9億元；又指去年走私香煙方式，開始轉為「螞蟻搬家」形式，分批運輸，減少被查獲風險，因此去年走私香煙數量出現下降。

人手招聘方面，何珮珊表示，去年收到督察申請7,500份，關員申請8,500份，分別較2022年上升74%和21%。何還表示，新一輪的公開招聘也將於今年第二季開始，屆時預計招收約200名關員及約90名督察，以填補退休空缺及為其他服務提供相應人手。