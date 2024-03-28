公屋愛巢闢毒倉 黑漢美容師落網

檢值250萬霹靂可卡因 執法部門根據線報，得悉沙田區一公屋單位疑被闢作毒品儲存倉，經調查後遂於本周一（25日）晚突擊搜查，結果檢獲市值逾250萬元的懷疑霹靂可卡因及懷疑包裝工具，疑有黑幫背景的單位男租戶及其女友，涉嫌「販毒」被捕，有關濫用公屋資源會轉介房署跟進。另外，執法人員於前晚在葵涌掃毒，檢獲總值約12萬元的懷疑海洛英及冰毒，3名男女涉嫌「販毒」被捕，俱被扣查。

荃灣區執法人員，早前根據情報分析及調查後，於本周一晚上約9時，掩至沙田小瀝源路一個疑被用作毒品儲存倉的公屋單位進行搜查。人員在該單位內，檢獲96包、共重約1.9公斤的懷疑霹靂可卡因，市值逾250萬元，同時在單位內檢獲懷疑用作毒品包裝用途的小型電子磅等。

涉濫用公屋 轉介房署 人員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕單位內一名姓余（33歲）男子及一名姓張（30歲）女子。余男報稱任職運輸工人，為上址單位租戶，他疑有黑幫背景，有人供稱被利誘「搵快錢」而鋌而走險。而姓張女子則報稱任職美容師，與余男為情侶關係，對於有關濫用公屋資源情況，稍後將轉介至房屋署等有關部門跟進。

另外，執法人員早前根據線報及經調查後，於前晚上約9時，在葵涌業成街進行反毒品行動。期間，人員截查一名形迹可疑女子，並在其住所檢獲約5克懷疑海洛英和約196克懷疑冰毒，市值共約11.4萬元。

葵涌緝毒 3男女被捕 人員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該名52歲本地女子，其後再於附近以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕懷疑與案件有關的一名53歲本地男子及一名43歲本地女子，3人俱已被扣留調查。

執法部門重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。