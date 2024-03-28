危駕逃捕遭警槍傷 地盤工索償

【本報訊】地盤男工約3年前接載女友與兩歲女兒駛經沙田時遇警方截查，男工拒絕停車更踩油加速駛走，警員最後須向其車開了一槍，才使他停車。男工當時右肩膊中槍，事後被揭無牌駕駛及血液含毒品殘餘。事隔3年後，男工前日入稟高院，民事控告警方使其受傷，並要求賠償，惟入稟狀並無透露具體金額。

認5罪判囚 事隔3年入稟 原告孔俊傑（47歲），被告警務處處長，由律政司司長代表。入稟狀指，原告於2021年4月8日被警員開槍射向背部，致他的身體受嚴重傷害。原告指他受傷是因警員行為完全罔顧後果及嚴重疏忽引致，故要求警方作出賠償，包括一般及特定賠償，以及加重損害賠償等。

資料顯示，事發當日上午有警員駕警車巡邏，駛經大埔道往九龍方向近馬料水時，偵測到孔俊傑駕駛之私家車的牌照已過期。警員要求孔停車，他沒有理會並加速駛離，警員展開追捕。孔逃捕期間，曾3度衝紅燈，又違規轉向、切線及逆線行駛30米，又曾加速撞向前車，或是硬駛進兩車之間超越及強行倒車。

指受傷或致終身行動不便 警員擎槍警告孔不果，又見他仍想加速，於是向孔開了一槍。他中槍之後舉手投降及被捕。警方事後發現孔的駕駛執照早於2014年過期，而其血液含有疑是海洛英殘餘物。孔於2022年在區院承認危險駕駛、駕駛時並無相關有效駕駛執照等5罪，被法官判囚3年並須停牌3年。據辯方當時求情透露，孔受傷後可能會終身行動不便。案件編號：HCPI 62/2024