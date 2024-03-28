巴漢控罪存檔

涉搶劫傷人案 判刑前上吊亡 多名南亞漢於2018年在紅磡，趁兩名珠寶公司職員運送巨款時，當街用利刀狂斬職員的腳部，搶去總值約651萬元現金及支票。執法人員先後拘捕多名南亞漢，當中被指是幕後主腦的巴基斯坦籍聲請漢，及被指是刀手的南亞漢，早前於高院經審訊後被裁定搶劫及傷人等罪罪成，原定於1月29日判刑。但當日早上，該名收押在囚室的巴漢，用床單繫於窗口鐵柵上吊自殺身亡。法官把巴漢的案件押後至昨天處理。在得悉巴漢已獲發死亡證後，高院暫委法官游德康頒令，將被告的控罪存檔，有關公訴書再無法律效力。

涉案被告Mehmood Arshad（41歲）於今年1月29日還押期間自殺死亡，他的家屬於昨日沒有到庭。據庭上透露，被告的妻子沒有來港，被告友人領取死亡證及認屍後失去聯絡，法官在死亡事實證明書獲發出後，下令將被告的控罪存檔處理。另外，死因庭亦將會就死者在還押期間身亡一事，作出研訊。

已獲發死亡證 本案共有兩名被告經審訊後被定罪，除死者外，另一被告為持有香港永久居民身份證的南亞漢Gurung Royal（24歲）。兩人被控於2018年9月21日，在紅磡鶴園東街與紅磡道交界，連同尼泊爾裔男子Limbu Binod、印度裔男子Sahil Kumar及他人搶劫兩名男子，劫去74萬美元（約573萬港元）、約36萬元現金，及總值合共54,613美元（約42萬港元）的5張支票。Royal另被控於同日同地傷害其中一名職員。

控方案情指，當日早上10時許，兩名珠寶公司職員各自孭着背囊運錢，期間被多名匪徒用利刀斬腳並搶走背囊，Royal更從後斬傷一名職員腳部，眾匪分別乘的士及同黨駕駛的私家車逃去。執法部門最終在奧海城對開發現涉案私家車，而裝着巨款的兩個背囊則未能找回。涉案被告亦先後被捕。控方指Arshad是搶劫案的主腦，雖然案發時並不在場，但有份聘請劫匪，並指示眾人如何行事。被裁定搶劫及傷人兩罪成立的Royal，則於今年1月29日，被法官判囚13年。案件編號：HCCC 31/2021，HCCC 149/2023