本月20郵輪訪港 10萬人次上岸

【本報訊】4艘國際郵輪昨今兩日同時停泊位於啟德和尖沙咀海運兩個郵輪碼頭，合共帶來約一萬名旅客。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，本月有20艘來自世界各地的郵輪訪港，提供33個航次和帶來10萬人次的郵輪旅客，業界均忙於接待。

旅客滿意交通安排 楊潤雄昨早到啟德郵輪碼頭，視察以香港為母港的德國郵輪Mein Schiff 5，和首次到港，正進行環遊世界航程的郵輪Serenade of the Seas的運作情況，並與旅客傾談交流，了解他們希望遊覽的地方。他又向旅客介紹本港各項「藝術三月」的活動，獲悉旅客期待感受香港中西文化融合的獨特氣息。

楊續指，在碼頭營運商與郵輪公司、交通服務營運商和旅行代理商「量身訂造」，安排不同交通選擇下，旅客普遍對碼頭的交通安排感到滿意；他又說當局會持續監察營運商的工作。

至於郵輪何時離港，楊潤雄透露，今晚4艘郵輪會在維港多個大型裝置襯托下啟程前往下一站。郵輪旅客可從海上獨有視角欣賞香港的夜景和海濱的熱鬧氣氛。至於在維港兩岸海濱的市民和旅客，亦可近距離一睹郵輪起航的風貌。