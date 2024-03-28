社區支援不足 南區1保母照顧14童

【本報訊】本港託兒服務不足，政府在2011年開始推行「鄰里支援幼兒照顧計劃」，由社會服務機構培訓市民成為保母義工，為有需要的家庭提供託兒服務。勞工及福利局局長孫玉菡昨日表示，去年4月至12月間，該計劃下共有1,770名社區保母，服務8,484名兒童。各分區中，南區的人手比例最嚴峻，該區只有30名保母，但區內使用服務的兒童有422人，意味保母與兒童的照顧人手比例高達1:14。

勞福局昨在立法會書面回覆議員質詢指，去年4至12月共有8,484名兒童使用照顧計劃下的服務，元朗區的兒童使用人數最多，達879人；其次為深水埗區及屯門區，分別有706及644人；油尖旺區亦錄640人。然而，社區保母只有1,770人，若按所服務地區分析，全港僅有5區有100名保母或以上，分別是東區、油尖旺、九龍城、黃大仙、及離島，其中以九龍城區最多，有525人，南區保母人手最少，只有30人，需照顧當區共422名兒童。

擬第4季增5服務隊 孫指，為更有效回應地區對日間幼兒照顧服務的需求，社會福利署計劃今年第4季於部分服務需求較大地區，包括觀塘、深水埗、沙田、屯門及元朗區額外各增加一隊服務隊，令全港的服務隊由現時18隊增加至23隊；中心託管小組服務時間亦會於今年第4季起調整。