涉性侵賠償 康橋之家前院長擬上訴

張健華

【本報訊】葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華，被指在2014年於辦公室內涉嫌性侵女院友而被起訴，惟控方因女院友無法作供而對張撤控。女院友於2018年由母親代表入稟區院，向張健華和涉事公司提出民事索償，法官本周一（25日）裁定原告勝訴，可獲119.4萬元賠償，並下令張需支付當中七成賠償，判詞又指張確曾性侵犯女院友。張健華昨就另一宗案到高院應訊時，指稱會就民事索償案提出上訴，又強調並無性侵犯該女院友。

張健華昨就另一案應訊 張健華昨離開高院時，被問到女院友的索償案時，他表示將會提出上訴。就賠償方面，他稱暫時未有錢賠償，但被問到是否不打算賠償，他否認，但稱：「我無做過啦，我堅持無做過」。他又指不明白為何當時會有手機拍到片段，他又稱：「無非禮過佢呀！啲片全部都……」他稱片段只拍到磨沙玻璃，並無見到任何性侵事件。

至於張健華昨到高院出席的聆訊，是有關他指「康橋之家」母公司智友的兩名董事涉違反董事誠信，沒有提供周年核數報告及公司帳目等，又指另一名董事秘密購入智友股份，但沒有召開股東大會交代。張興訟要求法庭頒令，智友須按照法庭早前的命令委任董事及要智友賠償董事酬金。此案定於9月25日再處理。案件編號：HCA 1192/2023