兩債主勝訴 曹貴子須還款近億元

曹貴子

【本報訊】商人曹貴子於去年8月分別被一名商人及一間塑膠實業公司入稟高院，指兩名原告分別向曹借出2,000萬元及5,000萬元，但曹只償還了部分利息，要求法院頒令曹還款及支付利息，截至入稟當日，曹共須償還本金及利息合共約9,870萬元。原告一方昨到高院聆案官凌依楠席前申請簡易判決，指曹並沒有任何有效抗辯理據，要求直接判原告勝訴。凌官最終裁定原告一方直接勝訴，曹需連本帶利還款，並另需支付80萬元訟費。

另需付80萬訟費 原告分別是商人張仁祥（譯音）及精裕塑膠實業有限公司（下稱精裕），被告是曹貴子。據入稟狀指，2018年10月張與曹達成貸款協議，借出2,000萬元予曹，年息為10%。張以支票形式支付，並分5次給予曹的妻子歐翠儀代收。惟曹未有償還任何款項，截至去年7月底，拖欠的利息約為853萬元。張曾要求曹還款但不果，故入稟追討。

另一原告精裕與曹則於2011年9月達成貸款協議，借出5,000萬元予曹，年息為10%，曹需於2012年9月15日前清還本金。及後雙方4度達成協議，把還款期押後，年息亦調低至8%。曹其後每月支付利息約33萬元，但自2018年7月後未有再支付任何利息。

截至去年7月底，曹共拖欠本金5,000萬元及利息約2,017萬元。原告要求曹還款不果，故入稟追討。

原告一方指，根據協議涉案借款之具體還款日期，是由「雙方自行商議」，意思是曹須跟從原告的要求去還款。原告早前已應曹要求，延遲4年讓他還款，如曹不還款便屬違約。原告於去年7月底已通知曹還款並給予他足夠時間，認為曹沒有任何合理抗辯理據。

曹則認為條款的詮釋，應為給予合理時間讓他還款，並指原告並沒有給予合理還款時間。不過聆案官認為雖然曹需支付利息，但不能無了期拖延還款，當原告提出還款要求曹應盡量配合，原告亦已給予合理的時間讓曹還款，認為曹並無合理抗辯理據，因此直接判處原告勝訴。案件編號：HCA 1232、1233/2023