成立18年 公民黨有限公司正式解散
【本報訊】成立18年，曾是民主派第二大黨的公民黨於去年5月宣布解散，並委任清盤人正式展開程序。去年年底清盤人根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》召開公民黨有限公司最終會議，向會員提交並解釋清盤報告，並指今年3月會完成所有程序。公民黨有限公司昨已從公司名冊上除名，正式解散。
在2006年3月19日成立的公民黨，不少創黨成員來自45條關注組，有律師、學者、非政府組者成員等。成員曾參加特首選舉，與社民連策動「五區總辭，變相公投」。2019年反修例風波期間，公民黨成員曾經訪美，亦致函美國國會領袖，要求通過《香港人權與民主法案》，引起中央強烈不滿，認為是尋求外國勢力干預香港，該黨亦在當年區議會選舉中大勝。
涉初選案 多名骨幹還押
實際上，公民黨多名前核心成員包括前黨魁楊岳橋、前議員郭家麒及譚文豪等，亦因涉及民主派初選案，被控顛覆國家政權罪，至今仍被還押，並已退黨。由於領導層真空多時，亦無人肯「接棒」。楊岳橋、郭家麒及譚文豪等人在還押中亦曾發公開信呼籲解散公民黨，形容「已經完成了歷史任務」。該黨最後一任主席梁家傑去年曾在主席報告中表示，「過往16年就算未能夠行到頂峰，公民黨已走了應行的路，來到屬於這民主派政黨的終點」。又指從歷史可見世事變幻無常，「望香港人抱着樂觀的心活好當下，期待明天」。身為創黨成員，被問及解散的感受時，他指從沒有人接班那天，該黨的方向已寫在「牆上」。
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