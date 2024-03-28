成立18年 公民黨有限公司正式解散

涉初選案 多名骨幹還押

實際上，公民黨多名前核心成員包括前黨魁楊岳橋、前議員郭家麒及譚文豪等，亦因涉及民主派初選案，被控顛覆國家政權罪，至今仍被還押，並已退黨。由於領導層真空多時，亦無人肯「接棒」。楊岳橋、郭家麒及譚文豪等人在還押中亦曾發公開信呼籲解散公民黨，形容「已經完成了歷史任務」。該黨最後一任主席梁家傑去年曾在主席報告中表示，「過往16年就算未能夠行到頂峰，公民黨已走了應行的路，來到屬於這民主派政黨的終點」。又指從歷史可見世事變幻無常，「望香港人抱着樂觀的心活好當下，期待明天」。身為創黨成員，被問及解散的感受時，他指從沒有人接班那天，該黨的方向已寫在「牆上」。