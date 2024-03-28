拆五星旗區旗丟渠 無業漢判監45天

【本報訊】無業男子於去年7月在港鐵朗屏站附近，涉嫌搖晃懸掛路邊的五星旗及區旗，並將之拆下扔進明渠。

稱失業宣洩犯案 男子及後被捕，控以侮辱國旗及侮辱區旗兩罪，他否認控罪，案件原定昨日於屯門裁判法院開審，但被告改為認罪，裁判官黃國輝最終判處被告監禁45天。黃官指五星旗及區旗有象徵國家主權的意義，無論涉案旗幟有沒有被弄污，被告把旗拆下來的行為，已屬侮辱。

涉案36歲被告諸榮鋒，報稱無業，被控於2023年7月3日在在港鐵朗屏站D出口外近燈柱GD7218，公開及故意以玷污的方式，分別侮辱國旗及區旗。辯方昨求情指，被告沒有預謀犯案及政治動機，他當時因失業及經濟壓力而一時失控，以錯誤方式宣洩情緒。

案情指為慶祝香港回歸紀念日，有元朗居民將五星旗和區旗掛在元朗明渠上的行人路。案發當日下午近6時半，有途人見到被告站在朗屏站D出口外近燈柱位置，雙手不斷將一支五星旗前後搖晃。該名途人及後聽到「砰」一聲，回頭看到五星旗掉落在明渠。被告及後再前後搖晃另一支區旗，途人以手機拍攝到過程，被告將區旗及旗杆丟落明渠，然後離開。途人遂報案，執法人員到場發現旗幟上有黑色污漬和劃痕，翌日在被告住所將他拘捕。案件編號：TMCC 1472/2023