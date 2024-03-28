冒藝人取消捐贈登記 港大生囚8周

【本報訊】一名19歲男學生涉嫌盜用藝人曹永廉的資料，以曹的名義於器官捐贈登記系統上取消登記，又嘗試在該系統內輸入前特首林鄭月娥及議員何君堯的資料。該男生最終被控刑事損壞罪，他於本月初在東區裁判法院認罪，昨被裁判官崔美霞判監8星期。崔官直斥被告的行為嚴重損害公眾利益，即使被告是出於貪玩，但真正受害的是香港有需要幫助、且患嚴重疾病需要器官損贈的病人。

指一時貪玩 受校內聆訊 崔官又指器官損贈名冊是香港社會重要一環，不容被告因貪玩和一己私見而破壞，故必須判監以懲。辯方稱會申請刑期上訴，崔官最終讓被告保釋等候上訴。

被告王子誠，報稱學生，較早之前承認了一項刑事損壞罪。辯方昨求情指，被告正在香港大學修讀社會科學學士學位，因本案錯過了考試及到海外交流機會，港大亦剛通知被告會因本案，而需接受校內的紀律聆訊，有機會被停學。

辯方續指，本案屬單一事件，被告少不更事，因一時貪玩才犯案；又指被告雖然因修讀學科的關係形成一些想法，並用了愚蠢方式表達，利用了政治人物資料，但強調並非針對該些人士或要對政府表示不滿，望可判處緩刑。

案情指，港府自2022年12月起研究與內地建立恒常器官移植互助機制，及後中央器官捐贈登記名冊取消登記的數字急升。執法部門從器官捐贈登記系統的防火牆紀錄發現，被告於2023年5月23日以寓所IP地址登入名冊，並輸入藝人曹永廉的姓名及身份證號碼等，申請取消登記器官捐贈。

被告亦曾嘗試輸入何君堯和林鄭月娥的個人資料，但沒有正式提交申請。被告於被捕後承認，從起底網取得曹的資料，因貪玩好奇為對方取消登記器官捐贈。他稱知悉取消登記器官捐贈數字上升，僅在起底網挑選對象，非針對曹。案件編號：ESCC 2633/2023