醫健：老有所醫：上腹痛？ 未必是小事——了解胰臟癌

胰臟癌通常在早期階段難以被發現，因為它通常不會引起症狀，直到它去到後期或擴散到其他器官。所以，如何有效診斷和治療胰臟癌特別具有挑戰性。

上腹疼痛是胰臟癌其中一種的常見症狀，所以即使食道胃十二指腸鏡檢查（OGD）和超聲波檢查（USG）等初步檢查結果正常，也需要徹底調查此類疼痛的原因。因為胰臟位於腹部深處，這些初步測試可能無法檢測出胰臟癌。如果有持續性上腹疼痛或黃疸，可能需要進行例如電腦掃描等檢查以排除胰贜癌等疾病。

在香港，胰臟癌其實是一個重大的健康問題。在2020年每10萬人中就有5.4例胰腺癌。男性發生率高於女性，而且通常發生在老年人身上。2020年香港新通報胰臟癌相關死亡813例，佔所有癌症死亡的5.5%。過去十年，香港胰臟癌的發生率和死亡率均顯著上升。由2010年至2020年，胰臟癌死亡人數激增72%。胰臟癌的風險因素包括年齡、性別、吸菸、糖尿病、長期過量食用動物脂肪、水果蔬菜攝取不足、長期接觸農藥、石油或染料、肥胖和慢性胰臟炎。所以，保持良好的生活習慣十分重要。

及早發現胰臟癌和及時的治療對於治愈胰臟癌非常重要。手術是治療胰臟癌的關鍵方法，但只有約20%的患者在診斷後可以進行手術切除。可能採用的治愈性手術包括胰十二指腸切除（Whipple手術）、遠端胰臟切除術和全胰臟切除術。根據腫瘤的位置，可以使用微創或腹腔鏡技術。胰臟癌手術很複雜，醫生須要進行詳細的檢查，仔細權衡獲益和風險以確定病人是否適合做手術。

總之，提高大眾對胰臟癌、其危險因素以及早期檢測至關重要。特別是對於那些持續性上腹疼痛的人來說，一定要徹底檢查清楚。外科專科醫生 鄭繼志

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