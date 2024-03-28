輔助生育開支扣稅 籲下月起保留收據

【本報訊】為鼓勵夫婦在最佳育齡期及早生育，當局於去年施政報告中提出，下年度起設立輔助生育服務稅項扣除，合資格人士每個課稅年度的可扣除開支上限為10萬元。當局昨日指，計劃今年內向立法會提出相關修訂條例草案，以落實稅項扣除，市民若欲申請有關扣稅，應保留下月1日或之後支付輔助生育服務開支的收據等證明文件，以供往後申請扣稅之用。

須顯示款額支付日期

為便利納稅人日後在擬議稅項扣除計劃實施後申請扣稅，政府將擬備一張標準格式的輔助生育服務合資格支出證明，納稅人可要求持牌中心的認可專家或負責人發出支出收據時，同時簽署及發出證明書，以證明納稅人符合扣稅條件，也可持相關收據向持牌中心補領證明書。證明書上必須顯示已支付開支款額及支付日期，納稅人只可在支付開支的課稅年度申請扣稅，已獲發還款項均不能扣稅，包括獲保險公司發還的開支、在公務員醫療福利下獲發還的醫療費用開支等。