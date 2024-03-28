小林製藥奪命紅麴 水貨流港籲停服

日本近日至少有兩人或因服用小林製藥旗下含紅麴成分的保健品死亡。小林製藥（香港）有限公司在官方網頁指，公司沒有進口及在香港銷售相關產品，但市面上或許存在一部分平行進口即俗稱「水貨」的產品，建議正服用相關「紅麴膽固醇顆粒」產品的人士停止服用。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，絕大部分國家對保健品都沒有註冊制度，市民服用保健品要避免購買水貨，政府亦可參考現時食品進口的抽檢制度，抽查高風險保健產品包括紅麴，加強對市民的保障。

官網指未有進口銷售 崔俊明指，紅麴是傳統發酵食品，由熟米加紅麴菌發酵後製成，在紅麴米、腐乳、酒類中常見，一般認為可改善腸胃和新陳代謝，亦有降膽固醇、改善血壓血糖功效。他解釋，製作紅麴時要在熟米中加入紅麴菌，過程中會產生毒素，需要清除後才可售賣，所以生產過程要有嚴格把關，包括檢驗出產批次中有無污染物，估計今次有機會是檢驗有遺漏導致事故。他提醒購買紅麴成分保健品的市民要留意，運輸過程的溫度和濕度亦有機會令紅麴再次發酵從而產生毒素。

而小林製藥（香港）有限公司在官方網頁又就事件為大眾帶來擔憂致歉。至於香港小林製藥正在售賣的「納豆激酶EX」產品，則不受事件影響。

本港衞生署表示，有關產品不是本港註冊藥劑製品或註冊中成藥。根據紀錄，現時本港共有3款含有紅麴作為有效成分的註冊中成藥，署方已聯絡這些中成藥的註冊持有人，並確認並非使用「小林製藥」製造的紅麴原料，署方亦沒有收到相關藥品的不良反應報告。而本港並沒有含有紅麴或紅麴米作為其有效成分的註冊藥劑製品。