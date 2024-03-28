當局下月邀業界 申的士車隊牌

【本報訊】的士服務良莠不齊，社會上有聲音要求借助科技以改善的士業界的水平。當局計劃下月邀請業界申請的士車隊牌照，冀的士車隊可早日投入營運，推動其他非車隊的士安裝相關裝置，改變業內生態，促進良性競爭。至於強制在的士車廂安裝中央雲端的攝錄系統，當局於年初已展開研究，並計劃諮詢業界意見。

稱促進良性競爭 運輸及物流局局長林世雄昨在立法會回覆議員質詢，指政府早前檢視的士整體營運及管理，提出一系列措施，以提升點對點的個人化的士服務，包括引入車隊制度、的士司機違例記分制度和兩級制罰則等，有關條例草案已於去年12月獲立法會通過。他指的士車隊是新的發牌制度，運輸署會透過牌照條件，規管車隊的營運和管理，訂明車隊需安裝的裝置，如行車記錄儀、閉路電視系統，以及有助的士駕駛安全的科技裝置等，藉此提升的士車隊的駕駛安全和服務水平，運輸署已積極進行籌備工作，計劃下月邀請業界申請的士車隊牌照，冀的士車隊可早日投入營運，推動其他非車隊的士安裝相關裝置，改變業內生態，促進良性競爭。

他又指政府已推出10億元的智慧交通基金，為本地企業或機構提供資助，進行與車輛相關的科技研究和應用，目前已批出3個與的士相關的項目，包括試驗在的士加設駕駛監察系統，有需要時可發出警報提醒司機。

至於強制在的士車廂安裝中央雲端的攝錄系統，以便出現爭議時可作為客觀佐證，保障司機和乘客雙方的權益，當局已於今年年初展開研究，並計劃諮詢業界意見。政府亦已邀請保險業界代表商討，利用科技以減低意外風險，從而減低的士業界的保費負擔，然而保險業反映參與的士不多，亦出現提交記錄資料欠完整的情況。有關的士車廂安裝攝錄可招致的私隱問題，他指會同相關部門及私隱專員探討，主動執法的建議在法律上是否可行。