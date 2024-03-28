全港4水浸黑點 元朗最高風險

【本報訊】本港去年遭受世紀暴雨，多區出現嚴重水浸，公共交通服務受阻。運輸及物流局昨向立法會交通諮詢委員會提交文件，指現時本港除有4個水浸黑點外，還有約220個容易受垃圾或枯葉等阻塞而出現水浸的位置，分布於全港各區，當中以元朗有32個位置佔最多。當局指各部門將保持緊密合作，加強公共道路排水系統的巡查和清理工作。

全港220位置易塞渠致水浸 根據渠務署提供立法會文件，現時本港水浸黑點共有4個，分別位於元朗的新田石湖圍、大埔的林村谷盆地、尖沙咀介乎加連威老道和柯士甸路之間的一段漆咸道南、以及南區的薄扶林村。不過，渠務署就水浸個案的觀察就發現一些因垃圾及枯葉堆積可導致水浸的地方。

截至去年底，全港共有約220個容易受垃圾或枯葉等阻塞而出現水浸的位置，這些黑點分布於多區，元朗有32個位置，是全港最多；港島東區及中西區分別有21及20個位置；渠務署會視乎情況更新名單內的地點。文件又指，路政署會繼續與渠務署和其他相關部門保持緊密溝通和合作，以加強公共道路排水系統的巡查和清理工作。

此外，港鐵公司昨亦向交通諮詢委員會，簡介鐵路系統在極端天氣下的應對措施。因應去年9月初暴雨造成的嚴重水浸，以及去年10月初颱風小犬襲港的經驗，港鐵公司已檢視其應對措施，並會在今年雨季前採取一系列加強措施，務求進一步強化應對極端天氣的能力，盡力減低對乘客的不便，最重要是確保乘客和鐵路安全。