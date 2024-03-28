教局推資助 鼓勵修讀應用科學

【本報訊】政府推動應用科學大學及職專教育學位化，期望職專教育與傳統學術教育雙軌並行，早前政府已宣布都會大學成為本港首間應用科學大學，教育局提交立法會的文件又宣布新資助措施，為鼓勵院校開辦符合相關要求及具備適當的職場學習及評核安排的應用學位課程，並加大學生報讀誘因，教育局決定自下學年開始，會為符合資格的應用科學學生提供資助。

盼推動院校開辦相關課程 根據有關資助計劃，2024/25年度起，非實驗室為本的學士學位課程學生可獲額外5,000元資助，而實驗室為本的合資格學生資助更額外多8,000元，總年度資助額分別可達50,810元及87,770元。當局稱，有關安排目的是鼓勵各院校開辦更多合要求的應用學位課程，並吸引學生報讀。

相關額外資助只適用於已被納入資助計劃內的指定應用學位課程。現時本港有4間自資專上院校開辦共8個先導應用學位課程，而第二批課程預計在成功通過相關的質素保證程序之後，可於2024/25學年推出。