英普教師入職測試 下學年起更新

【本報訊】教育局昨日公布新任教師的英文及普通話水平要求，2024/25學年起，新任教英文及普通話科的教師入職測試，會以國際英語水平測試制度IELTS與「國家語言文字工作委員會普通話水平測試」，取代「語文能力評核」的筆試及口試，「課堂語言運用」評核則維持。據教育局向學校發出的通函，新任教師須在IELTS整體評級中達到7.5級或以上，並在同一成績單中，聆聽、閱讀、寫作和口語各項均達到不低於7級；普通話則需在國家語委普通話水平測試中獲得二級甲等或以上成績。

因應入職測試的要求改變，教育局與考評局合辦的「語文能力評核」筆試及口試將停辦。而已經持有「語文能力評核」筆試、口試和「課堂語言運用」相關成績而達到語文能力要求的教師，資歷認可不變。

上調英文科主任入職要求 通函又指，新任英文科主任須在IELTS中整體評級達到8級或以上，並在同一成績單中，聆聽、閱讀、寫作和口語各項均達到不低於7.5級。IELTS成績設有兩年有效期。

教育局強調，由2024/25學年起，學校在聘任或調配英文/普通話科教師時，須查核求職者是否具備上述資歷，該局會緊密監察教師人選的資歷。教育局自2000年已實施語文能力要求政策，確保所有英文及普通話科教師達到最基本的語文能力要求。