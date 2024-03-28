調查：港人每周僅陪長者4句鐘

【本報訊】本港接連發生長者輕生或家庭悲劇，有商會調查亞太多個地區人士陪伴長者的情況，發現受訪的亞洲多個國家或地區居民，平均每周只花4小時照顧或陪伴長者，當中更有約三分一人每周幾乎沒陪伴長者。港人每周陪伴長者的時間為4小時，屬中等。同時，有逾86%受訪者認為照顧長者有壓力。

晉峰青年商會以問卷調查618名來自香港、日本、馬來西亞、中國內地、台灣等地區的居民，當中港人有393人。調查指，受訪者平均每周只花4小時面對面照顧或陪伴長者，中位數為兩小時，當中有約三分一人每星期花0小時陪伴長者。其中受訪台灣居民每周以較多時間陪伴長者，達8小時；而本港則為4小時。最少時間陪伴長者的地方為日本，受訪者平均每周只陪兩小時。

亞太區逾86%人感照顧壓力 調查又發現，86.3%受訪者對照顧長者感覺不同程度的壓力，日本是最多受訪居民指精神受困擾的地區，內地居民壓力最低，香港人的壓力則排位偏後。

關注精神健康的「全康澄心基金」董事黃葉表示，隨着大眾對長者之間精神議題的認知愈多，他們在處理精神問題的狀況時壓力也相對減少，而家人作為照顧者，也能因此有能力處理更多類似情況。他鼓勵年輕人多陪伴長者，以減低他們的寂寞感。