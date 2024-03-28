加裝智能卡門禁耗費多 公屋維持用鐵閘密碼鎖

【本報訊】本港住宅逐步邁向智能化，但大部分公屋仍安裝鐵閘及密碼鎖，房屋委員會昨日表示，密碼鎖門禁系統是新落成公屋住宅大廈的標準配置，過往房署曾在3個新落成公共屋邨推行樓宇智能卡門禁系統先導計劃，但居民仍主要按密碼進入大廈，加上智能卡門禁系統涉額外開支，當年試行時每座大廈的安裝費用約為10萬元，故房委會決定不會擴展計劃至其他公屋。

曾推先導計劃 成效不彰

而房委會曾於2008至2010年，在彩盈邨、彩德邨及彩福邨推行樓宇智能卡門禁系統先導計劃，但先導計劃的經驗顯示，居民仍較多選擇按密碼方式進入大廈。雖然現時房委會沒有計劃在新落成的公屋大廈採用八達通卡及智能卡門禁系統，但房委會仍計劃在今年其中一個新落成的公共屋邨，試行兼容智能卡及流動應用程式的大廈門禁系統，提供非接觸式的門禁系統方案，切合居民的不同需要。