劏房登記制 擬設最低面積 團體倡以擠迫戶標準釐定

【本報訊】政府成立的「解決劏房問題」工作組近日約見不同團體作諮詢，有消息指，當局計劃推行劏房登記制度，構思的方案是釐定一個劏房標準，然後要求劏房業主找專業人士確定劏房是否符合最低標準，推行計劃時會考慮取締「廚廁合一」及「棺材房」等「劣質劏房」。有關注劏房問題團體建議，當局可以賣地時所設的最低實用面積，即280平方呎作為參考要求；並應制訂合適安置政策為被迫遷的劏房戶提供居所。

有消息指，當局計劃推行劏房登記制度，沒有登記的劏房業主不能再經營，否則作違法處理，需承擔法律後果；而已登記的業主則要找專業人士，確定劏房符合最低標準才可經營。

為了減少對現有劏房戶的影響，當局料會給予劏房業主較長時間作糾正，至於劏房標準方面，在制訂人均居住最低面積時，當局認為難以統計每個劏房的實際居住人數，故暫傾向訂定單位最低面積。

冀訂安置政策 聖方濟各大學湯羅鳳賢社會科學院高級講師賴建國表示，不少租戶均是一家幾口居住劏房，政府考慮最低面積時不能訂得太細，建議以280平方呎作為參考標準。而社區組織協會副主任施麗珊則稱，劏房最低人均居住面積不應該低於公屋「擠迫戶」，即每人約59平方呎的標準，並需制訂合適安置政策，為被取締的「劣質劏房」租戶提供容身之所。