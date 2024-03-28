長遠房策無助買樓 青年徬徨棄上流

被斥僵化促檢討措施 當局仍稱合時宜 公營房屋嚴重短缺，私樓又難以承擔。立法會昨通過檢視《長遠房屋策略》的動議，有議員指過去20年經濟大幅增長，但市民未能分享置業安居的成果，更直指市民覺得「一世難買樓」，輪候公屋隊伍長，等候上樓的年期又長，直斥「實在是香港社會的失敗」，促政府檢視《長策》，縮短置業階梯；另有議員指青年宿舍僅屬跳板，若政府不協助年輕人置業，年輕人或會重投劏房。但當局指現行房屋措施符合實際情況，政府亦不能輕言協助能力不足的年輕人強行置業。

自置居所戶主 年輕世代僅佔7.6% 提出動議的議員林筱魯指現時有市民存在一些觀念，如18歲開始輪候公屋，反正「一世難買樓」，倒不如放棄儲蓄；亦有不少市民為了符合申請公屋資格，索性不升職、不加薪、不上流。他指過去20年間，新增家庭住戶比例上升兩成，剛好為公屋存量比例，但輪候公屋的隊伍長了一倍，年期長了3倍多，而申請公屋人士當中近四成為30歲以下，35歲以下的年輕世代在整體自置居所戶主中佔比有1997年的22.1%大幅收窄至2019年的7.6%。他期望政府重新檢視長遠房屋策略，制訂根據前瞻性的政策，訂定具體租置及公私營比例目標。

議員倡推動公私營分工建公營屋 議員江玉歡批評政府為搭建所謂的置業階梯，忽略公屋和居屋的總供應量和流轉效率，做法本末倒置，當前房屋策略僵化的其中一個原因，是政府主導的建屋機構大包大攬，造成機構擁雜，工作成效低。

江主張政府要利用成熟房地產的市場優勢，吸引私人發展商從事出售為主的公共房屋承辦商，而房委會就可進一步集中精力，研究以出租為主的公屋，政府應激發私人發展商參與政府公共項目的積極性，順應本地社會特性，從源頭化解深層次矛盾。

對於青年置業問題，議員林琳指青年宿舍本質只是「跳板」，是臨時居所，年輕人如何儲夠上車首期仍是核心問題，因此要為入住青年宿舍的年輕人提升其技能和擴闊視野之外，還要幫助他們做好規劃以累積或籌集置業首期的資金，否則3年之後，一批入住青年宿舍的青年人打回原形，無奈重投劏房，恐怕並非大家所樂見。

房屋局局長何永賢強調政府有決心解決房屋問題，而房委會的資助出售單位的建屋量，由7年前約3,000個，大幅增加至2022/23年的9,700個，讓市民有更多機會購買資助出售單位。展望未來10年，她指政府有足夠土地以滿足《長策》下9,2000個單位供應的目標，未來5年平均每年約有一萬個可出售的資助房屋單位，下個5年將會更多。

提及青年置業，她指各類資助房屋的買家，40歲或以下的年輕人一直都是佔多數，而為配合政府鼓勵生育的政策，在2024年起的資助出售單位當中，會實施家有初生的計劃，增加一些合資格的家庭可購得出售單位的機會。她指年輕人應考慮自己的能力才下置業決定，政府不能輕言協助能力不足的年輕人強行置業。